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Український генерал запропонував росіянам себе як заручника в обмін на вивезення дітей із Маріуполя

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Генерал попросив впустити його до міста для збору дітей Новина оновлена 25 березня 2022, 06:52
Генерал попросив впустити його до міста для збору дітей

В’ячеслав Аброськін готовий здатися до російського полону, щоб вивезти дітей з Маріуполя.

Понад три тижні в Маріуполі, оточеному російськими військами, не припиняються обстріли та йдуть бої. У місті залишається щонайменше 100 тисяч мирних мешканців.

Колишній заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін звернувся до російських загарбників із проханням впустити його в обложене місто для збору дітей та організації їхнього вивезення. Натомість він готовий здатися в полон російським окупантам.

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Про це В’ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час вже йде на години. Звертаюся до російських окупантів – дайте можливість вивести дітей з Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе", — написав Аброськін.

За його словами, йому потрібно три дні у Маріуполі, а на останньому блокпосту під час зворотного проїзду з дітьми він здасться в полон. Він також нагадав, що з 2014 по 2018 рік керував боротьбою із сепаратистами, а також боровся зі злочинністю на Донеччині.

"Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших спільників були затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку "Азов". Це моя особиста ініціатива", — заявив Аброськін.

Хто такий В’ячеслав Аброськін

В’ячеслав Аброськін – генерал поліції, колишній перший заступник голови Національної поліції України.

У листопаді того ж 2014 року Аброськіна призначили на посаду начальника ГУ МВС України в Донецькій області та надали спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Був головою спеціальної групи, яка займалася виявленням терористів та правоохоронців, які перейшли на бік росії.

У 2017 році призначений першим заступником голови Національної поліції України за поданням голови Нацполіції Сергія Князєва.

У 2019 році В’ячеслава Аброськіна призначено на посаду ректора Одеського університету внутрішніх справ.

Зазначимо, що Маріуполь є найбільш гарячою точкою ведення бойових дій. На місто постійно скидають бомби та обстрілюють ракетами. Рашисти цинічно обстрілюють громадянську інфраструктуру, вбивають мирних мешканців. Людей доводиться ховати прямо у дворах.

Російські загарбники заважають усім спробам провести евакуацію через гуманітарний коридор.

Теги:
#Маріуполь #Росія #Аброськін
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