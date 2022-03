Війська російських окупантів намагаються наступати, але зазнають поразки: карти боїв в Україні на 25 березня

За добу ЗСУ відбили 9 ворожих атак.

Через 29 днів після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, українські військові продовжують ведення оборонної операції на східному, південно-східному та північно-східному напрямках.

Про це можна судити з нових карт бойових дій, які "Телеграф" зібрав на ранок 25 березня.

Чому росії не виграти війну проти України?

На думку експертів Institute for the Study of War, російські війська продовжують утримувати у блокаді Маріуполь.

Українські сили провели успішну атаку на російські кораблі, пришвартовані у тимчасово окупованому порту Бердянськ і завдали серйозної шкоди ворогу. Що заважає російським силам відновити спроби посилення операцій у Маріуполі та навколо Херсона з моря.

На північний захід від Києва захисники змусили російські війська перейти до оборони. Крім того, ЗСУ відбили спроби росіян просунутися до Броварів з північного сходу і завершити оточення Чернігова.

Карта бойових дій в Україні 24.03.2022

На карті DeepState чітко видно, якого прогресу вдалося досягти в обороні Києва (звільнені території були виділені блакитним). Бійці Збройних сил України звільнили село Лук’янівка, що у Баришівському районі Київської області.

Одночасно, угруповання сил та засобів оборони Києва продовжує відбивати атаки противника.

Карта бойових дій Київ-Чернігів-Суми 25.03.2022

На східному напрямку українські військові відбили російські атаки на Ізюм на південний схід від Харкова та проводили локальні контратаки. Українська артилерія завдала тяжких втрат БТГ 59-го танкового полку (144-ї мотострілецької дивізії) супротивника в Харківській області.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків і завдали удару по пункту доставки гуманітарної допомоги, внаслідок чого шестеро людей загинули і 15 отримали поранення.

Карта бойових дій на Харківському напрямку 25.03.2022

У Донецькому напрямку угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію. Російські штурми Рубіжного та Попасної не увінчалися успіхом.

Карта бойових дій на Південному напрямку 25.03.2022

На півдні російські війська намагаються проводити наступ у Маріуполі, але ЗСУ відбивають атаки. Окупанти продовжують бомбардувати та обстрілювати місто.

На Миколаївському напрямку ворог не робив особливих спроб наступу. Лише на кордоні з Херсонською областю точаться локальні бої.

У Херсонській області супротивник вкотре поткнувся до Чорнобаївки, але зазнав поразки.

Бійцям Збройних сил України вдалося звільнити від окупантів ще один населений пункт – українське село Малинівка, що у Гуляйпільському районі Запорізької області.

Карта бойових дій на Південному напрямку 25.03.2022

Зазначимо, на думку західних експертів, близько 60% випущених по Україні російських ракет не спрацьовують, падаючи на землю, так і не розриваються.

Всього за минулу добу завдяки потужному протистоянню українців путінська армія втратила 7 літаків і близько 15800 своїх військовослужбовців.