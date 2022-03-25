Мільйон доларів за винищувач: Україна пропонує армії росії хорошу нагороду за військову техніку

За військову техніку російським військовим заплатять у доларах

Військовослужбовцям рф, які не бажають продовжувати криваву війну з Україною, пропонують добровільно здати свою військову техніку. За це їм виплатять велику винагороду.

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Так, за літак-винищувач Україна виплатить російським військовим – 1 мільйон доларів США, за вертоліт можна отримати 500 тисяч доларів США, за систему радіоелектронної боротьби – 50 тисяч доларів США, за танк – 10 тисяч доларів США.

Також техніку окупантів, яка вже перейшла у володіння українською армією, показали на фото. До неї, серед іншого, відносяться ЗРПК "Панцир С1", ЗРК 9К33 "Оса", ЗРК 9К33 "ТОР-М2", ЗРПК "Тунгуска М-1", ЗРПК "Стріла-10". Також у користування України перейшли засоби ППО та комплекси радіоелектронної розвідки.

Нагадаємо, що раніше російський військовий здав свій танк ЗСУ. Він отримав добрі умови утримання. Також він отримає 10 тисяч доларів після війни та можливість податися на громадянство.

Аби здати військову техніку, росіяни можуть звертатися в Телеграм-канали Груз 200 та Ищи своих.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно здатися в полон російським військовим.

Нагадуємо, що здатися можна:

Збройним силам України,

Силам тероборони України

Національній поліції України,

Службі безпеки України.

Телефони для зв’язку з українськими військовими — +380665803498 або +380931192984.