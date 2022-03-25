"Нарешті вони тут": мережу порадувало відео з американськими добровольцями під Києвом

Американці не залишилися осторонь, коли українським колегам знадобилася допомога

Українське командування офіційно підтвердило наявність американських добровольців на лінії фронту, який відкрила Росія своїм вторгненням місяць тому. Наразі військовослужбовці, які виявили бажання допомогти захистити Україну, хоробро звільняють тимчасово окуповані населені пункти та не знають жалості до ворога.

Відеозапис із привітанням від одного з добровольців опублікували у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Пізніше вдалося знайти і трохи інформації про головних героїв відео. Серед більшості українських бійців є один американець — Джеймс В. Він активно веде соцмережі, де ділиться своїми враженнями від перебування в Україні та розповідає, як проходить нинішня непроста служба. Саме він був автором відео, яке згодом почали репостити офіційні канали ЗСУ.

"Це село було окуповане росіянами протягом місяця, вони тероризували людей і забирали їхню їжу. Сьогодні ми увійшли, знищили 7 танків та незліченну кількість росіян, тим самим звільнивши цих людей", — розповів Джеймс, коментуючи запис, на якому бійці жартують і показують згорілу техніку ворога.

Доброволець наголошує: у своєму підрозділі він є єдиним громадянином США, а на війну в Україну прилетів винятково завдяки своєму рішенню. Подібні уточнення він пояснює необхідністю протистояти російській машині пропаганди, яка може з нього одного зробити цілий батальйон американських військових.

З міркувань безпеки посилання на особисті соцмережі бійця ми не публікуємо. Проте покажемо, як яскраво відреагували користувачі соцмереж на інформацію про те, що американські добровольці таки допомагають нас захищати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у цілому складається ситуація на фронті — більшість свіжих карт боїв доводять, що у противника практично не залишилося сил наступати, але там, де вони це роблять, на них чекає поразка.

Тим часом, українські військовослужбовці продовжують демонструвати, як ефектно горять російські танки.