На це можна дивитися вічно: ЗСУ показали, як палять російські танки (відео)

Українські воїни нещадно знищують бойову техніку російських окупантів

Триває 30-й день мужнього протистояння України російському військовому вторгненню. Українські захисники самовіддано стоять на захисті своєї країни та продовжують бойову роботу зі знищення особового складу та бронетехніки ворожої армії росії. І станом на ранок п’ятниці, 25 березня протитанкісти Сухопутних військ ЗС України мають нове досягнення: бійці розбомбили два російські танки.

Роликом, на яких зафіксовано чергові втрати рашистів у вигляді двох знищених танків, поділилися на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у Фейсбуку

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"Буде ще! #еТАНЧИК" — говориться у підписі до публікації.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що склад техніки ЗСУ поповнився ще одним російським танком, який військовослужбовець армії рф добровільно віддав українкою армії і здався в полон за обіцяну винагороду.

Крім цього нова техніка з’явилася і у захисників із Запоріжжя, яким кілька днів тому вдалося підбити російський танк Т-90.

Також нагадаємо, що російська армія продовжує зазнавати втрат на українських землях і лише минулої доби українському складу бійців ЗСУ вдалося збити аж 7 літаків нацистської армії росії. Загалом за місяць протистояння армія загарбників із російської федерації "прощалася" з 15800 військовими.