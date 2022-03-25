Загублені через війну: кілька способів, як розшукати рідних та близьких

Чимало українців сподіваються знову почути найрідніший у світі голос

Війна, котра триває в Україні уже 30-й день, забрала сотні життів невинних жителів та наших героїв-військовослужбовців, змусила мільйони громадян полишити рідні місця і виїхати в інші регіони або країни. Також через бойові дії було втрачено чимало зв'язків між рідними та друзями, і дехто не чув найближчих йому людей уже кілька тижнів.

Утім наразі в Україні існує кілька можливостей спробувати відшукати зниклих, якщо ви володієте про них достатньою інформацією. "Телеграф" розповість про найпопулярніші із них.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Росія вже програла у цій війні. З усіх поставлених цілей не виконано жодної Ізраїльський інженер та блогер Елі Беленсон переконаний, що російська федерація програла війну з Україною по всіх напрямках – і стратегічним, і тактичним.

Telegram-канал "Пошук зниклих"

Невідомо яким чином, але Telegram став чи не найосновнішим джерелом спілкування для багатьох українців за часи війни. Тут приходять найсвіжі новини від влади, оперативні сповіщення про повітряні тривоги, а також координується робота багатьох волонтерів та інших небайдужих людей. Ведеться через цей месенджер і пошук "загублених" українців — через майже одноіменний канал.

Розмістити запит на пошук досить легко — варто лише заповнити спеціальну форму. Підкреслимо, що вам доведеться повідомити особисті дані людини, яку ви шукаєте, в тому числі її контактний номер телефону. Однак саме розміщення заявки вельми просте — спеціальний бот підкаже, як покроково правильно заповнити форму.

Початок роботи із заповнення заявки на пошук

У запиті необхідно вказати: • ім’я та прізвище зниклої людини; • рік її народження; • обставини, за яких вона зникла; • коли востаннє був зв’язок із нею; • її контактний номер.

Додамо, що з міркувань безпеки користувачі просять не вказувати російські номери — такі заявки не розглядатимуться.

Пошуковий загін "Мілена"

Багатьом українцям рятувальний загін "Мілена" був відомий ще до війни — вони допомагали розшукувати зниклих людей в різних регіонах країни, об'єднуючи для цього небайдужих волонтерів. Зараз вони продовжують робити те саме, навіть попри обстріли та бомбардування.

Загін також просить, аби ваш запит на пошук був максимально детальним. Є спеціальна форма, за якою має бути зроблене звернення. Його варти подавати у Telegram модератору Олексію (нік @ASDev_kh, посилання є у шапці профілю каналу загону).

Заявка має містити такі дані (одним повідомленням): 1) ПІБ зниклого. 2) Дата народження (хоча б рік). 3) Дата та місце останнього місцезнаходження зниклого. 4) Телефон для зв'язку (заявника). 5) Фото зниклої людини (бажано).

Також "міленівці" просять повідомляти їх, якщо людина знайшлася — не актуальна інформація буде видалятися із загального пошуку.

Окрім Telegram, із загоном можна сконтактуватися через Viber, Instagram та Facebook.

Пошук зниклих через Тероборону

Попри розповсюджену думку про те, що бійці ТРО лише вооють, вони ще й займаються волонтерством та, власне, допомогою у пошуку зниклих. Перший канал у нашій підбірці співпрацює із ними, однак можна одразу окремо подати свою заявку на пошук. У цьому випадку вас попросять заповнити спеціальну Google-форму, яка передбачає вказання власної електронної адреси.

Також доведеться вказати необхідні дані. Поля із зірочкою — обов'язкові до заповнення.

Додатково є форма, яку просять заповнити тих, хто знайшов свою "пропажу" або нарешті вийшов із нею на зв'язок.

Зазначимо, що у цьому випадку інформація не оприлюднюється на загал, а передається волонтерам або бійцям тероборони. Коли пошуковому загону вдається щось дізнатися, запитувач отримує відповідь.

Бажаємо вам усім не губитися та лишатися із близькими на зв'язку, бережіть себе!

Додамо, що наразі почастішали випадки незаконного вивезення українців за кордон до російської федерації. Військові окупанти під загрозою смерті змушують українців їхати на Сахалін та підписувати папери, котрі засвідчать їхню згоду на перебування в росії протягом кількох років.