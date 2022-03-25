Дедалі менше українців говорять російською: вражаючі цифри опитування

Рідною українську мову вважають 76% українців

Через місяць війни росії з Україною дедалі менше українців починають говорити виключно російською мовою.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Виходячи з даних опитування, дедалі більше українців починають свідомо переходити українською мовою, навіть якщо раніше вони спілкувалися російською.

76% вважають українську мову рідною, 20% — російську;

вважають українську мову рідною, 20% — російську; 48% українців розмовляють удома українською, 33% — обома мовами і 18% — лише російською;

українців розмовляють удома українською, 33% — обома мовами і 18% — лише російською; 60% тих, хто розмовляє і українською, і російською заявили про намір найближчим часом перейти на українську. 34% говорили російською теж це планують;

тих, хто розмовляє і українською, і російською заявили про намір найближчим часом перейти на українську. 34% говорили російською теж це планують; 83% українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною. Цей показник зріс майже 20%. 8% виступають за те, щоб російська могла бути офіційною в деяких регіонах, а 7% — за російську як другу державну.

Як повідомляв "Телеграф", у росії, згідно з даними опитування, зростає підтримка війни в Україні. Так, на підтримку війни росії в Україні висловилися 74% росіян.