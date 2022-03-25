Дедалі менше українців говорять російською: вражаючі цифри опитування
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 222
Рідною українську мову вважають 76% українців
Через місяць війни росії з Україною дедалі менше українців починають говорити виключно російською мовою.
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram
Виходячи з даних опитування, дедалі більше українців починають свідомо переходити українською мовою, навіть якщо раніше вони спілкувалися російською.
- 76% вважають українську мову рідною, 20% — російську;
- 48% українців розмовляють удома українською, 33% — обома мовами і 18% — лише російською;
- 60% тих, хто розмовляє і українською, і російською заявили про намір найближчим часом перейти на українську. 34% говорили російською теж це планують;
- 83% українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною. Цей показник зріс майже 20%. 8% виступають за те, щоб російська могла бути офіційною в деяких регіонах, а 7% — за російську як другу державну.
Як повідомляв "Телеграф", у росії, згідно з даними опитування, зростає підтримка війни в Україні. Так, на підтримку війни росії в Україні висловилися 74% росіян.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-