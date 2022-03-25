Жарт українського коміка про зникнення Шойгу став хітом у мережі

Зниклого міністра оборони рф порівняли з батьком, який пішов із сім’ї

Досі не вщухають чутки про зникнення з медіапростору міністра оборони рф Сергія Шойгу. А його дивна поява на відео під час наради Ради безпеки рф з путіним у четвер, 24 березня, викликає лише одні питання.

Український стендап-комік Сергій Ліпко влучно пожартував у Twitter про несподіване зникнення міністра оборони рф.

"Шойгу як справжній батько російської армії, у скрутний момент вийшов за сигаретами і пропав", — написав Ліпко, який зараз захищає Київ у лавах територіальної оборони.

У коментарях до твіту українці не поступилися гумором. Інші користувачі пропонують пошукати Шойгу в наших лісах, завалених трупами вбитих ворогів, а також перевірити, чи не пішов росіянин за ще однією упаковкою цукру.

Нагадаємо, що Шойгу не з’являвся на публіці з 12 березня. Крім того, американські колеги з Пентагону також помітили зникнення міністра оборони рф.