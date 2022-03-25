Обдурені та неосвічені: український спецназівець влучно описав російських окупантів

У росіян немає ні честі, ні необхідних знань

Російські військовослужбовці, які вже місяць намагаються просунутися вглиб України, погано розуміються на військовій справі, серед них багато обдурених.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив новий "краш" українок, боєць спецназу Артур Тураєв.

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Український захисник наголосив, що окупантів прийшло багато, але так само багато їх помирає, оскільки українці сильніші у всіх аспектах і борються за свою свободу, а не за ідеї "старого маразматика" — кривавого диктатора володимира путіна.

"Російських солдатів я бачу військовонеосвіченими, деяких – обдуреними. Боягузливі солдати без честі воїна, вони лише мародери…", — однозначно охарактеризував окупантів Тураєв.

Повний текст інтерв’ю читайте у статті на "Телеграфі": "Ми навчилися за 8 років війни відрізняти правду від брехні": новий "краш" українок спецназівець Артур Тураєв.

Нагадаємо, що в Україні на 25 березня росія втратила вже понад 16 тисяч людей, сотні танків, літаків та гелікоптерів, а також тисячі одиниць іншої техніки.

Ніхто не очікував такої відсічі від українців, але всі однозначно впевнені, що росія зазнає поразки, — це визнав навіть колишній ватажок донбаських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін.