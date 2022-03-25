Відео бою у Маріуполі: російський танк сховався за багатоповерхівкою - не допомогло

Російським загарбникам немає місця в українських містах.

У Маріуполі ситуація залишається вкрай важкою — місто залишається найбільш гарячою точкою ведення бойових дій, однак українські військовослужбовці не покладаючи рук продовжують нищити російських окупантів та збирати врожай ворожої техніки.

Відео зі знищенням ворожої техніки у Маріуполі опублікував полк "Азов" у власному Telegram-каналі.

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Наші військові за день знищили 2 російських танки, які ховалися за житловими будинками.

"Сьогодні зранку мінометний розрахунок полку Азов снайперськими влучаннями знищив 2 БМД російських окупантів. Зазначимо, що не дивлячись на те що росіяни ховаються серед житлових будинків, бійці полку Азов прицільно знищують ворога не руйнуючи цивільну інфраструктуру", — написали військовослужбовці.

Нагадаємо, що за місяць війни російські загарбники втратили понад 16 тисяч солдатів та офіцерів, майже 600 танків, 115 літаків та 125 вертольотів та тисячі одиниць іншої військової техніки.

Як повідомляв "Телеграф", ЗСУ показали кадри знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК "Стугна" українського виробництва. А в Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки російських окупантів.