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Росіяни оточені під Києвом: свіжа карта боїв в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Війна в Україні Новина оновлена 25 березня 2022, 16:36
Війна в Україні

Українські захисники тримають оборону, а на деяких ділянках фронту контратакують.

У п’ятницю, 25 березня, на 30-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явилася чергова карта боїв.

Дану карту підготували журналісти Еспресо на офіційній сторінці сайту у Twitter.

Карта боїв в Україні на 12:00 25 березня:

Карта боїв в Україні на 12.00 25 березня
Карта боїв в Україні на 12.00 25 березня

У Генштабі ЗСУ 25 березня доповіли, що противнику не вдалося досягти основних цілей широкомасштабної війни – блокади Києва та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково ворог досяг успіху у створенні сухопутного коридору між тимчасово окупованою АР Крим та частиною Донецької області.

Окупанти нарощують сили та намагаються блокувати Чернігів. У напрямку Броварів загарбників зупинили, вони перейшли до оборони. На Слобожанському напрямку ворог намагається зберегти за собою взяті позиції під Сумами та Харковом. В Ізюмі окупанти намагалися прорватися, але були зупинені. На Донецькому напрямку росіяни проводять перегрупування та не відмовляються від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Угруповання Сил оборони продовжує оборонну операцію, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника, захищає державний кордон України, знищує ворога на землі, у повітрі та морі", — зазначили в Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що українські військові у Маріуполі підбили російський танк, який вирішив сховатися за багатоповерхівкою.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
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