Лише питання часу: новий "краш" зі спецназу пообіцяв українцям Перемогу

Наша армія зробила величезний стрибок уперед за останні вісім років

Українські захисники сильніші за російських окупантів у всіх аспектах і військові дії обов’язково закінчаться Перемогою України.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив новий український "краш", боєць спецназу Артур Тураєв.

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На думку захисника, українські військові сильніші за російських у всіх аспектах, вони патріотичні, волелюбні, вміють долати будь-які труднощі і борються за свою землю і свободу, а не чиїсь амбіції.

Крім того, українці воюють вже вісім років, навчилися відрізняти правду від брехні, імпровізувати і весь цей час навчаються новому у міжнародних партнерів.

Так, якщо 2014-го року українську армію можна було оцінити на 3-4 бали з 10-ти, то зараз вона — тверда 9-ка.

"Перемога, звичайно ж, за нами, це стало зрозуміло вже давно, це лише питання часу… Не хочу прогнозувати дату, але скажу одне: що чим довше російські солдати тут перебуватимуть, тим більше їх помре. Ми розмотуємо їх ресурси і битимемо їх стільки, скільки треба", — наголосив Тураєв.

Повний текст інтерв’ю читайте на "Телеграфі" — "Ми навчилися за 8 років війни відрізняти правду від брехні": новий "краш" українок спецназівець Артур Тураєв.