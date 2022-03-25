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"Великий міф": генерал Буданов знайшов жорсткі слова для оцінки армії росії

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кирило Буданов Новина оновлена 25 березня 2022, 17:41
Кирило Буданов

Армія рф може похвалитися лише помилками свого командування та старими методами ведення війни

Україна веде війну з росією вже більше місяця. ЗСУ продовжує знищувати особовий склад та техніку другої армії світу, і все це через старі методи ведення війни.

Про це в інтерв’ю виданню The Nation розповів голова української розвідки Кирило Буданов.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

"Російське командування зробило багато помилок і ми ефективно використовуємо ці прорахунки. Українська армія показала, що російська армія, яка називала себе другою армією світу, – це великий міф. Реально – це просто середньовічне скупчення живої сили та старі методи ведення війни", – зауважив генерал.

За словами начальника ГУР МО України, однією із запорук ефективності українських військ у нинішній війні є саме ефективна розвідка.

Зазначимо, що станом на 24 березня в Україні загинуло понад 15 тисяч російських солдатів. Наразі інформація уточнюється. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вранці 24 березня в бердянському порту на території, тимчасово окупованій росією, підірвали великий десантний корабель "Саратов" із чорноморського флоту країни-агресора.

Також ЗСУ показали кадри знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК "Стугна" українського виробництва.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ звільнили населений пункт Лук’янівка в Київській області і відрізали окупантам, що залишилися на сході від Києва, можливість вийти до своїх військ.

Теги:
#Розвідка #Міноборони України #Кирило Буданов
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