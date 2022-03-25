Глава української розвідки розповів, як "пасуть" Кадирова

За кадировськими бойовиками, які воюють в Україні, теж уважно стежать.

Українська армія 30 днів поспіль відбиває атаки російських окупантів та їх ватажків і важливу роль у цьому відіграє розвідка. Завдяки їй, зокрема, вдається дізнаватися про операції чеченських найманців та їх глави Рамзана Кадирова.

Про це в інтерв'ю The Nation повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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За його словами, українські розвідники мають багато інформаторів у російській армії та в їхніх політичних колах та державному керівництві.

Завдяки інформаторам та технічним засобам розвідки Україні вдається стежити й за кадировськими бойовиками, які воюють на території України.

"У нас в Чечні є багато інформаторів. Як тільки Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших агентів. Коли почалася війна, Росія зазнала багато втрат. При цьому більшість з окупантів навіть не встигла дістатися до Києва", – розповів Кирило Буданов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська розвідка також отримує певні дані від джерел у російській ФСБ. Серед них — і про переміщення кадировців, котрі багатьом росіянам уже обридли. Про це повідомив радник очільника ОП Олексій Арестович.