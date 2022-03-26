Росіяни втратили в боях 16,4 тисячі осіб: свіжі дані про втрати окупантів

Втрати ворога невпинно зростають із кожним днем

Станом на ранок 26 березня, що є 31-м днем війни росії з Україною, численність російської армії стала меншою на близько 16400 осіб. Також у запеклих боях знищено 575 танків та понад 1600 броньованих автомобілів противника.

Такі свіжі дані демонструє статистика ворожих втрат, яку оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Чому росії не вдасться перемогти Україну у війні?

Варто зазначити, що за добу вдалося знищити близько трьохсот солдатів та офіцерів армії рф — підрахунки досі ведуться, адже подекуди конкретне число вбитих ворогів визначити неможливо через продовження обстрілів.

Утім, станом на 26 березня втрати окупантів усе ще вражають. Окрім уже згаданого, росіяни "позбулися" 1640 брьоновиків, 293 установок артилерійського вогню, 91 реактивної системи залпового вогню, 1131 автомобіля, 73 цистерн із паливом і 19 одиниць спеціальної техніки. Розбито дві пускові установки ОТРК.

Також українські захисники продовжують працювати на ліквідацію авіаційної сили противника. Наразі відомо про знищення 117 літаків, 127 гелікоптерів, 56 безпілотників та 51 системи ППО.

Додалося втрат і серед техніки флоту — наразі відомо про сім кораблів та катерів, котрі більше не зможуть виконувати свої завдання.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці не забувають звітувати про те, як знищується ворожа техніка. Так, наприклад, вони показали уламки збитого над однією із областей російського літака.

Раніше ми розповідали, як нині виглядає знешкоджений силами ЗСУ військовий корабель армії рф "Саратов".