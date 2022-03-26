Великобританія зняла санкції з двох російських бізнесменів: один близький до Абрамовича

Санкції були скориговані через добу після їх впровадження

Великобританія прийняла рішення щодо зняття транспортних санкцій з мільярдера Олега Тінькова та бізнес-партнера Романа Абрамовича. Тепер їхні яхти та літаки звільнять з-під арешту.

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Як повідомляє "Meduza", влада Великобританії уточнила санкції проти засновника "Тінькофф банку" Олега Тінькова та голови інвестиційної компанії Millhouse та Євгена Швідлера, поплічника російського мільярдера Романа Абрамовича.

Згідно з офіційним даними, Британія прибрала відомості щодо транспортних санкцій Тінькова і Швідлера. Ці обмеження загрожували затриманням бізнес-джетів та яхт підприємців, а також забороною входити до портів, літати у повітряному просторі та заходити на посадку в аеропортах Великобританії.

Відзначається також, що санкції скоригували лише через добу після того, як їх запровадили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні олігарх Роман Абрамович, якого називають негласним переговорником між Києвом та москвою, прибув до спеціальним поїздом до Польщі, аби особисто поспілкуватися з американським президентом Джо Байденом та закликати його допомогти у врегулюванні військового конфлікту між Україною та росією.

Варто відзначити, що саме Абрамович, який потрапив до списку підсанкційних осіб Євросоюзу, уникнув з боку США.