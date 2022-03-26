Світ встановив рекорд із доставки гуманітарної допомоги Україні

У п'ятницю, 25 березня, в Україну надійшло 10,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги, що є найбільшою добовою кількістю вантажу з початку війни. Держава не залишається осторонь та спрощує правила митного оформлення для "гуманітарки".

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Весь світ надсилає нам продукти харчування, одяг, ліки та пальне. Величезний внесок у цю справу роблять волонтери, які з першого дня війни допомагають забезпечувати воїнів та мешканців всім необхідним. Розподіл гуманітарних вантажів здійснюють, в першу чергу, обласні військові адміністрації, благодійні організації та органи місцевого самоврядування. Вони акумулюють потреби населення і їх задовольняють", – пише вона.

За словами Свириденко, упродовж останніх трьох тижнів до України завезли 134,5 тис тонн гуманітарної допомоги, що в середньому складає 6,5 тис тонн на добу.

Об'єм допомоги, ввезеної 25 березня, перевищує середній добовий показник в 1,5 раза.

Для полегшення процесу ввезення гуманітарних вантажів на територію України урядом було вирішено максимально спростити процедуру митного оформлення.

"Тепер для ввезення гуманітарного вантажу потрібно заповнити лише один документ – декларацію, форма якої доступна за посиланням https://cutt.ly/ZSFsdbO. До того ж обсяги ввезених вантажів не обмежуються", – розповіла міністерка.

Також вона повідомила, що до доставки допомоги наразі активно залучена і Укрзалізниця, яка вже зараз виконує 30% гуманітарних перевезень.

"Україна вдячна мільйонам людей: волонтерам, бізнесам, урядам країн та неурядовим організаціям з різних куточків світу, які підтримують українців у нашій боротьбі та надають гуманітарну підтримку", – резюмувала Свириденко.