Рус

Байден у Варшаві зустрінеться із двома українськими міністрами

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
307
Джо Байден
Джо Байден

Це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення росії в Україну 24 лютого

У Варшаві 26 березня відбудеться зустріч президента США Джо Байдена з міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Байден прибув до Польщі вчора і ще раз чітко окреслив своє ставлення до Путіна, назвавши його військовим злочинцем.

Про це повідомили у Білому домі, передає "Європейська правда".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Кулеба у своєму Твіттер повідомив, що зустріч із Блінкеном та Остіном вже почалася.

"Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", — наголосив Кулеба.

Зазначимо, що це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення росії в Україну 24 лютого.

Про зустріч Байдена із українськими міністрами польським ЗМІ повідомив посол України Андрій Дещиця. "Сподіваюся, це буде плідна та ефективна зустріч" — заявив він.

За його словами, під час цієї зустрічі може бути ухвалено рішення критичного значення.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Байден пообіцяв не залишати Україну без зброї, яка потрібна для відбивання російської агресії. У середині березня президент США оголосив про новий санкційний удар по росії. Нагадаємо, список антиросійських санкцій, які ЄС та США вводять на тлі війни Росії проти України, постійно поповнюється.

Теги:
#Війна #Джо Байден #Кулеба
Окупанти вже зруйнували у Києві десятки житлових будинків
Київ
У Києві посилюють комендантську годину: коли не можна виходити з дому
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Окупанти вже зруйнували у Києві десятки житлових будинків
У Києві посилюють комендантську годину: коли не можна виходити з дому
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський зателефонував командиру "Азова", який захищає Маріуполь — що відомо
Дата публікації
Категорія
За добу було ліквідовано ще близько трьох сотень загарбників
Росіяни втратили в боях 16,4 тисячі осіб: свіжі дані про втрати окупантів
Дата публікації
Категорія
Київ зазнає постійних обстрілів
В американській розвідці розповіли, чи готуються росіяни до штурму Києва
Дата публікації
Категорія
Війна триває вже 31 день
Війна — день 31: путін тягне в Україну війська з Грузії, але окупанти масово відмовляються воювати