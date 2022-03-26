Байден у Варшаві зустрінеться із двома українськими міністрами

Це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення росії в Україну 24 лютого

У Варшаві 26 березня відбудеться зустріч президента США Джо Байдена з міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Байден прибув до Польщі вчора і ще раз чітко окреслив своє ставлення до Путіна, назвавши його військовим злочинцем.

Про це повідомили у Білому домі, передає "Європейська правда".

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У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Кулеба у своєму Твіттер повідомив, що зустріч із Блінкеном та Остіном вже почалася.

"Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", — наголосив Кулеба.

Зазначимо, що це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення росії в Україну 24 лютого.

Про зустріч Байдена із українськими міністрами польським ЗМІ повідомив посол України Андрій Дещиця. "Сподіваюся, це буде плідна та ефективна зустріч" — заявив він.

За його словами, під час цієї зустрічі може бути ухвалено рішення критичного значення.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Байден пообіцяв не залишати Україну без зброї, яка потрібна для відбивання російської агресії. У середині березня президент США оголосив про новий санкційний удар по росії. Нагадаємо, список антиросійських санкцій, які ЄС та США вводять на тлі війни Росії проти України, постійно поповнюється.