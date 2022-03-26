У путіна ненароком дали зрозуміти росіянам, що військкомати можна "посилати"

Росіянам стали надходити телефонні дзвінки про їхній виклик у військовий комісаріат

У росії заявили, що не викликають у військкомати чоловіків, які перебувають у запасі і традиційно "звалили" телефонні дзвінки щодо "провокації українських спецслужб".

Таку заяву зробив офіційний представник Міноборони росії генерал-майор Ігор Конашенков, пише "Інтерфакс".

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За словами Конашенкова, протягом останніх днів багатьом росіянам надійшли телефонні дзвінки, в яких голос автовідповідача повідомляє про їхній виклик у військовий комісаріат. При цьому в міноборони росії вже традиційно збрехали, звинувативши в подібних "провокаціях" українські спецслужби.

Фактично, така заява міноборони росії може бути аргументом для пересічних росіян ігнорувати дзвінки з військкоматів.

Раніше українська розвідка та західні ЗМІ повідомляли, що через втрати в Україні в росії проходить таємна мобілізація з числа військовослужбовців запасу, також набираються найманці за кордоном. В армію росії наполегливо заманюють аліментників і неплатників кредитів. У разі підписання договору з армією РФ боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов'язань.

Крім того, представництво президента України в АР Крим повідомляє, що на окупованому росією півострові відбувається мобілізація для участі у війні. Чоловіки призовного віку намагаються виїхати з півострова через росію.