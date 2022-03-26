Окупанти на Херсонщині знущаються з героя знаменитого українського фільму: що відомо

Росіяни викрали старосту Старої Збур’ївки Віктора Маруняка — чоловік знімався у фільмі "Українські шерифи", який був висунутий на "Оскар"

У селі Стара Збур’ївка на Херсонщині російські окупанти викрали старосту Віктора Маруняка.

Про це повідомляє журналіст Роман Кабачій, а також український режисер Роман Бондарчук.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram-каналі

"Його просто вбивають. Староста Старої Збур'ївки (Голопристанська ТГ Херсонщини) Віктор Маруняк три доби у полоні. 21 березня старосту Старої Збур'ївки вдруге викрали російські військові. Чоловіка сильно б'ють і "просто вбивають", — передає Кабачій.

За словами очевидців, Віктора Васильовича Маруняка привели додому у кайданках. Підкинули йому гранати та сказали, що за законами росії йому світить 20 років ув’язнення. На відповідь, що ми в Україні, відповіли, що з 1 квітня по всій Херсонській області буде вже росія. Обшукали будинок, розбили його мало не вщент, вивертали навіть горщики з квітами. Усе вимагали якусь інформацію. Потім його забрали. Дружину залишили без крихти хліба, забрали все.

Біля двору та в дворі купа окупантів з автоматами, до будинку, де залишилася дружина Віктора Маруняка, нікого не підпускають. Віктор Васильович має хронічні хвороби, йому потрібні ліки.

Віктор Маруняк був героєм документального фільму режисера Романа Бондарчука "Українські шерифи" (2016). Стрічка взяла премії кількох міжнародних кінофестивалів. Її показали у 30 країнах. Фільм був висунутий Україною на премію "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою.

Сюжет: "Оскільки у селі Стара Збур’ївка практично немає міліції, функцію охорони громадського порядку беруть на себе двоє місцевих жителів".

Додамо, що звірства російських окупантів не знають меж. У телефонних бесідах з рідними росіяни відкрито розповідають про свої злочини, що скоюються в Україні, зокрема зґвалтування українок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що станом на 25 березня українські військовослужбовці звільнили від загарбників кілька населених пунктів у Херсонській та Харківській областях.