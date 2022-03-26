Арестович звернувся до українців із проханням щодо кадировців та мусульман

Арестович зазначив, що безліч мусульман по всьому світу допомагають українцям

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович закликав не плутати чеченців із кадировцями та не ображати мусульман. У лавах ЗСУ бореться багато людей, які сповідують іслам, наголосив він.

Про це він заявив у своєму відеозверненні від 26 березня.

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"Я хочу поговорити з вами сьогодні щодо загроз зашивати кадировців у свинячі шкури, нагодувати салом, напоїти горілкою. Ви цим ображаєте всіх мусульман світу, дуже багато країн і суспільства яких допомагають нам. Це по-перше. По-друге, ви ображаєте своїх бойових. товаришів, мусульман України та мусульман з інших країн світу, які беруть участь разом з нами у боях. Тому давайте розрізняти чеченців та кадировців і давайте не ображати мусульман за релігійною ознакою", — зазначив Арестович.

"Я вам наведу кавказьке прислів’я. Кажуть, воно чеченське. "Чоловік — це не той, хто вміє воювати. Чоловік – це той, хто достеменно знає, хто його ворог", — додав радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше з’явилися повідомлення про те, що "кадировців" у Дніпрі вирішили ховати у свинячих шкурах. Для "кадировців", які сповідують іслам, дуже принизливо бути похованим у свинячій шкурі, адже за правилами релігії вірянам не можна їсти свинину. У Корані свиня вважається нечистою твариною, вона навіть вважалася непридатною твариною для ритуальних жертвопринесень. Більше того, м’ясо свині дуже схоже на людське.