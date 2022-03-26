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Арестович звернувся до українців із проханням щодо кадировців та мусульман

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Олексій Арестович
Олексій Арестович

Арестович зазначив, що безліч мусульман по всьому світу допомагають українцям

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович закликав не плутати чеченців із кадировцями та не ображати мусульман. У лавах ЗСУ бореться багато людей, які сповідують іслам, наголосив він.

Про це він заявив у своєму відеозверненні від 26 березня.

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"Я хочу поговорити з вами сьогодні щодо загроз зашивати кадировців у свинячі шкури, нагодувати салом, напоїти горілкою. Ви цим ображаєте всіх мусульман світу, дуже багато країн і суспільства яких допомагають нам. Це по-перше. По-друге, ви ображаєте своїх бойових. товаришів, мусульман України та мусульман з інших країн світу, які беруть участь разом з нами у боях. Тому давайте розрізняти чеченців та кадировців і давайте не ображати мусульман за релігійною ознакою", — зазначив Арестович.

"Я вам наведу кавказьке прислів’я. Кажуть, воно чеченське. "Чоловік — це не той, хто вміє воювати. Чоловік – це той, хто достеменно знає, хто його ворог", — додав радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше з’явилися повідомлення про те, що "кадировців" у Дніпрі вирішили ховати у свинячих шкурах. Для "кадировців", які сповідують іслам, дуже принизливо бути похованим у свинячій шкурі, адже за правилами релігії вірянам не можна їсти свинину. У Корані свиня вважається нечистою твариною, вона навіть вважалася непридатною твариною для ритуальних жертвопринесень. Більше того, м’ясо свині дуже схоже на людське.

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#Чеченці #Олексій Арестович
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