У окупантів проблеми зі зв’язком: під Попасною росіяни обстріляли свої позиції з мінометів

У ЗСУ підбили підсумки 26 березня

Окупаційні підрозділи продовжують намагатися відновити наступ на українські міста. Проте через проблеми зі зв’язком місцями стріляє по своїх.

Про це йдеться у щоденному звіті Генштабу ЗСУ.

У повідомленні наголошується, що на Волинському напрямку противник бойових дій не вів, як і на Поліському, проте там він вдень обстрілював передмістя Києва та саму столицю.

Вказується, що деякі окупаційні підрозділи пішли звідти у напрямку Чорнобиля і надалі на територію Білорусі для поповнення втрат.

На Сіверському напрямку противник теж не проводив наступальних дій, а натомість намагався закріпитися на вже зайнятих позиціях, звідки проводить обстріл Чернігова, Іванівки та Ніжина. Крім того, на в’їздах у Славутич було зафіксовано розгортання російських блокпостів.

У напрямку до Броварів противник був повністю зупинений, а в районі Лук’янівки та Рудницького взагалі відступив до Пісків та Нової Басані.

Зазначається, що у напрямку Сум противник намагається перегрупуватися і заповнити втрати, тим самим окупанти займаються і біля Харкова, який продовжує зазнавати обстрілів.

Основні зусилля ворог намагається сфокусувати на виході на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема намагається встановити контроль над населеними пунктами Попасна та Рубіжне. Також значних зусиль було кинуто на Маріуполь.

"У Попасній, за підтримки артилерії, намагався провести штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат. Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, здійснив обстріл власних позицій", — сказано в повідомленні.

Також окупанти намагалися штурмувати Красногорвку, але відступили, коли зазнали втрат.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу надати Україні більше військової техніки та авіації, оскільки без неї деблокувати Маріуполь буде неможливо.