Переведення годинників: СБУ смішно пояснила його мету під час війни

Військовослужбовці всіляко підтримують бойовий дух народу

У ніч із 26 на 27 березня наша країна традиційно перейшла на літній час, пересунувши стрілки годинників на одну годину вперед. Співробітники Служби безпеки України спробували пояснити подібні зміни в контексті війни — необхідно "подовжити" світловий день, щоб було зручніше впоратися з російськими окупантами.

Про це повідомляється на офіційному акаунті СБУ у Twitter.

"Перейшли на літній час — щоб мати плюс одну годину для знищення ворога", — у такий оригінальний спосіб правоохоронці нагадали про необхідність перевести годинник.

І хоча в самій публікації йдеться про додаткову годину на добу, швидше за все, таки про тривалість дня — адже саме влітку ночі коротше.

Також оригінальністю мислення щодо необхідності переведення годинника відзначився і український ілюстратор Олександр Грехов. У його інтерпретації годинник слід "струсити" для того, щоб стати на годину ближче до перемоги.

До речі, таку ж думку дотримуються й представники Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що переведення годинника відбулося о третій ночі — всі автоматично налаштовані механізми відразу переключили свої екрани на "4:00". Однак якщо ви сумніваєтеся, чи правильно йде ваш годинник, є кілька способів, як можна перевірити актуальний час.

Також ми розповідали, звідки узялася взагалі традиція переходити із зимового на літній час і навпаки, а ще про те, як до такого ставляться в країнах Європи. Останнє буде дуже актуальним для багатьох українців, які вимушено залишили через війну свої міста та навіть країну, неофіційно ставши біженцями.