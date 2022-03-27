росія обрала нову мету авіаударів: подробиці від МВС

Окупанти змінюють тактику та починають обстрілювати продуктові склади та нафтобази.

Російські загарбники почали знищувати українські запаси нафти та їжі. Ударами по продуктових складах та нафтобазах росія розв’язує й економічну війну проти України.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

"Вони почали пробувати знищувати нафтобази та продуктові склади. За останні дні нафтобази у Калинівці, продуктові склади у Сєвєродонецьку", — заявив Денисенко.

Україні необхідно розосередити продукти харчування та паливо, використовуючи тактику мобільних складів та нафтобаз.

"Нам треба розуміти їхню стратегію. Я думаю, що це буде наше ключове завдання в найближчі не тижні, а дні — максимально розосереджувати продукти харчування зі складів та розосереджувати паливо, використовуючи тактику так званих мобільних складів та мобільних баз нафтопродуктів ", — додав радник глави. МВС.

Зазначимо, у Львові внаслідок ворожого обстрілу на території одного з промислових підприємств із зберігання пального сталася масштабна пожежа. Ліквідувати його вдалося лише наступного дня.