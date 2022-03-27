В окупованих містах ідуть проукраїнські мітинги, людей розганяють: відео

Одна з димових шашок потрапила жінці в ногу.

На 32-й день російсько-української війни мешканці окупованих росіянами міст продовжують масово виходити на патріотичні мітинги. Зокрема, протести у підтримку України пройшли у Херсоні та Каховці, однак рашисти відкрили вогонь по них та закидали димовими шашками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.

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Мітинг на підтримку України зібрав кілька сотень учасників, які вийшли на вулиці Херсону з прапорами. Люди скандували гасла "Незалежна Україна!", "Слава нації — Смерть ворогам!", коли у місті роздалися вибухи. Російські окупанти кинули у натовп димовими шашками.

Як повідомив журналіст, одна з них потрапила жінці у ногу, а ще кілька шматків застрягли у пінопластовому утеплювачі стіни кінотеатру "Україна".

Загарбникам таки вдалося розігнати мітингувальників. При цьому, за словами місцевого журналіста, нікого затримувати не стали.

"Працювали по мітингу чисто на відстані з підствольників шашками зі сльозогінним газом", — додав Костянтин Риженко.

Паралельно з Херсоном мітинг пройшов у Каховці, яку також тимчасово зайняли російські окупанти. Люди вийшли з українськими прапорами, пройшли ходою по центру міста та мітингували на центральній площі.

Нагадаємо, що днем раніше мітинг проти російських загарбників відбувся на Київщині, у місті Славутич. Місцеві жителі вийшли на мітинг на підтримку України — вони розгорнули полотно державного прапора та скандували "Слава Україні! Героям слава".

Також ми писали про мітинги у Бердянську та Херсоні, де городяни вийшли на вулиці із численними прапорами України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час протестів проти російської окупації в Херсоні 13 березня рашисти відкрили стрілянину.