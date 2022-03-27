Хороший знак для України: прикордонники порадували фото

Повернення лелек вважається в Україні добрим знаком.

У неділю, 27 березня, на 32-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну українські прикордонники на Одещині зафіксували повернення лелек. Українці вбачають у цьому добрий знак.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у Twitter.

Прикордонники на тлі російської брехні про створення в Україні "біологічної зброї", яку нібито переноситимуть птахи з України до росії, пожартували, що лелеки прибули в Україну для посилення кордону.

"В Україну повернулися лелеки — а значить незабаром буде мир! Їх помітили прикордонники на Одещині під час патрулювання кордону. Охоронці кордону жартують, що "лелеки прибули для посилення державного кордону"", — повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

У мережі також вважають, що повернення лелек — це до перемоги.

У мережі прокоментували повернення лелек в Україну

Раніше повідомлялося, що 27 березня стало відомо про черговий раунд переговорів між Україною та рф, що відбудеться в Туреччині. Крім того, в неділю в районі ЧАЕС через бойові дії почалася велика пожежа в зоні відчуження, горить понад 10 тисяч гектарів лісу.

Нагадаємо, в СБУ попередили іноземних журналістів у зв’язку із розповсюдженням відео обстрілів під час війни.