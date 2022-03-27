У росії страшно злякалися інтерв’ю із Зеленським

Роскомнагляд погрожує російським сайтам, які опублікували інтерв’ю Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 27 березня на 32-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну вперше поспілкувався з російськими ЗМІ після початку війни. У росії взялися за видання, які опублікували це інтерв’ю.

Про це повідомляє Роскомнагляд на своєму telegram-каналі.

У неділю головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь"* Тихон Дзядко, письменник та журналіст Михайло Зигар та кореспондент "Комерсанта" Володимир Соловйов провели онлайн-розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Роскомнагляд попередив усі російські сайти про наслідки публікації цього інтерв’ю.

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"Ряд російських засобів масової інформації, у тому числі іноземні ЗМІ, що виконують функції іноагента, взяли інтерв’ю у президента України В. Зеленського. Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації даного інтерв’ю. Відносно засобів масової інформації, які взяли інтерв’ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вживання заходів реагування", — повідомили в Роскомнагляді.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Угорщини.