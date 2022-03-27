Зеленський дав інтерв’ю російським ЗМІ: топ-8 заяв президента України

Зеленський розповів російським ЗМІ про війну, вимоги росії і що з цього приводу вважає українська влада.

Президент України Володимир Зеленський дав велике онлайн-інтерв’ю низці російських ЗМІ, за публікацію якого російська Генпрокуратура вже загрожує виданням кримінальними справами.

В опублікованому в неділю, 27 березня, інтерв’ю український президент відповів на безліч запитань, і "Телеграф" зібрав 8 ключових заяв:

Війна

Зеленський вважає, що війну можна швидко закінчити, якщо цього захоче російський диктатор володимир путін. При цьому український президент переконаний, що схилити путіна до миру йому вдастся виключно під час особистої зустрічі.

Мету України у розв’язаній росією війні Зеленський схарактеризував так: "Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни війни. Вивести війська росії на компромісні території — це все, що було до 24 лютого, до нападу, і там обговорювати складне питання Донбасу".

Українська сторона готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців ще до завершення бойових дій. є домовленість міняти всіх на всіх, сьогодні є стільки — давайте обміняємо на стільки. Не міряйтеся: 10 на 10, 11 на 11".

Вимоги Росії

На переговорах із Росією питання "денацифікації та демілітаризації не порушуються. "Взагалі ми не обговорюємо це, для мене це незрозумілі абсолютно речі", — сказав Зеленський.

Гарантії безпеки та нейтралітет, без’ядерний статус України. "Гарантії безпеки і нейтралітет, без’ядерний статус нашої держави. Ми готові на нього йти. Це був перший важливий пункт для Росії", — заявив Зеленський.

Всеукраїнський референдум дозволить внести зміни до Конституції України про нейтральний статус країни за кілька місяців, що швидше за парламентську процедуру конституційних змін, проте референдум неможливий за наявності ворожих військ на території України.

Вимоги російської мови в Україні: "Російська мова обговорюється (на переговорах з росією – ред.) з погляду поваги до мов народів сусідів. Мене цікавить такий договір. Я хочу його підписати з усіма сусідніми країнами", — сказав Зеленський. Щодо вимоги Росії щодо запровадження російської другою державною в Україні: "Кожен наступний день війни ставить, в принципі, під питання розуміння серед українського населення, що таке ця російська мова". "Тобто люди самі не захочуть цього: читати, дивитися кіно, говорити російською мовою, коли його "передають нам через кров".

Крим

Україна не має наміру повертати тимчасово окупований росією Крим силовим шляхом: "людей шкода, наших шкода людей".

Як повідомлялося, у цьому ж інтерв’ю Зеленський відверто розповів, як ставиться до росіян.