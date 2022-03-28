Навіть фейк зробити не можуть: у мережі викрили постановочне "відео розстрілу ЗСУ полонених росіян"

Війна продовжується не лише на полях битв, а й в інформаційному просторі

Російські пропагандисти запустили мережею чергове відео, на якому показано, нібито українські солдати стріляють по ногах полонених росіян, що вже викликало офіційну реакцію командування ЗСУ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі.

"З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених", — повідомив він.

Залужний наголосив, що українські військові дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та закликав усіх враховувати реалії інформаційно-психологічної війни.

Крім того, це відео вирішили докладніше розібрати у мережі. Так користувач твіттер під нікнеймом DarthAlsaceFrançaise оприлюднив детальний розбір того, що відбувається на кадрах, поширених російськими каналами.

"Є проблеми з тим, що показано, в основному пов’язані з отриманими ранами. На короткому відео видно, що немає слідів поранень у правій нозі та крові на землі", — написав він.

"У першому і довшому відео пов’язки дуже чисті, попри те, що під ними має бути кров. Здається, "російські" солдати просто лягли на кров", — додав він.

"Я вважаю, що рашисти використали пару справжніх поранених солдатів для створення фальшивого відео. Відсутність якихось жовто-синіх шевронів на солдатах, що стоять, також вказує на те, що відео дуже і дуже сумнівне", — пише він.

"Що теж дуже дивно: видно (і чутно) постріл (другий), і дим теж видно попереду на штанах. Схоже, що постріл був поруч із ногою. Хлопці падають на землю і навіть не стогнуть. Кров з ноги, звичайно, потім теж не тече", — зазначив він.

Крім того, він звернув увагу, що в одного з нібито "українських солдатів" на руці та нозі видно білі пов’язки, тобто російські відмітні знаки.

"Звичайно, ця частина відео не була опублікована російським пропагандистом", — додав користувач мережі

Крім того, він зазначив, що відео спочатку було поширене користувачкою мережі на ім'я Марія Дубровікова. Інші користувачі мережі ж швидко з’ясували, що вона є членом Російської ради з міжнародних справ, некомерційної організації, створеної за підтримки МЗС та Міносвіти росії.

Як повідомлялося раніше, росія після початку війни часто вкидає в інформаційний простір купу фейків. Наприклад, нещодавно через мережу розлетілася новина про те, що нібито президент України Володимир Зеленський роздає нагороди "за взяття Криму".