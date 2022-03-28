путін націлився на ще одну українську АЕС? З’явилися тривожні дані

Основні дані з українських фронтів

Українські воїни вже 33 добу стримують російсько-окупаційні війська. Оборонна операція продовжується на сході, північному сході та південному сході. Тривають бої у Топольському, Кам’янці, Сухому Кам’янці. Ворог намагається висунутись у напрямку Запоріжжя та Гуляйполя, але його стримують.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у оперативному зведенні.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

У Волинському та Сіверському напрямках становище контрольоване, але, як стало відомо з попередніх даних військових, ведеться повітряна розвідка за напрямками Ковель, Вараш, Сарни. Особливість одного з міст, Вараша, в тому, що воно знаходиться за чотири кілометри від Рівненської АЕС. Нагадаємо, території вже двох атомних електростанцій – Чорнобильської та Запорізької вже захоплені російськими військами. Через дії росіян екологічна безпека під загрозою. Також варто зазначити, що міста Ковель та Сарни лежать на так званій "Варшавській трасі", яка з'єднує міста півночі України з Європою.

Сарни, Ковель та Вараш знаходяться вздовж Варшавської траси, по якій до України надходить допомога з ЄС

Авдіївський напрямок – противник штурмує українські позиції в районі Верхньоторецького.

Київ — ворог намагається прорвати оборону із північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль населені пункти та ключові автомагістралі.

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Південь — зусилля українських військових зосереджено на обороні Кривого Рогу, Запоріжжя, Миколаєва та утриманні ділянок морського узбережжя.

Донецький та Луганський напрямок — відбито 5 атак ворога, знищено 2 танки, БМП та авто.

Як раніше писав "Телеграф", кількість збитих російських літаків перевалила за 120, а танків — за 580.