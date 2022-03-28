Якщо будинок пошкоджений обстрілом: що потрібно, щоб подати на компенсацію
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 135
Окрім самого факту, потрібні додаткові дані
російські війська нещадно обстрілюю багато українських міст, через що частина людей втратила своє житло. У додатку "Дія" запускають можливість повідомити про збитки, заподіяні майну українців.
Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко докладніше розповів, що необхідно зробити людям.
Фіксація факту пошкоджень це лише перший етап, який у деяких випадках одразу неможливо перевірити ані характер, ані його причини.
Другим етапом має стати збір інформації про пошкоджену та втрачену власність (варіанти):
- акти огляду житла (самостійне документування або із залученням сусідів)
- квитанції, про те, що було до і після
- фото майна до та після.
Також рекомендується звернутися до правоохоронних органів, щоб задокументувати факти.
Зазначимо, що у столиці заступник міського голови Микола Поворозник уже заявив про відновлення у місті та області загубленого житла.
Раніше "Телеграф" публікував фото того, на що перетворився Маріуполь після місяця обстрілів російськими військами — місто доведеться повністю зводити з руїн.
- Дата публікації
-
- Категорія
-