Якщо будинок пошкоджений обстрілом: що потрібно, щоб подати на компенсацію

Окрім самого факту, потрібні додаткові дані

російські війська нещадно обстрілюю багато українських міст, через що частина людей втратила своє житло. У додатку "Дія" запускають можливість повідомити про збитки, заподіяні майну українців.

Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко докладніше розповів, що необхідно зробити людям.

Фіксація факту пошкоджень це лише перший етап, який у деяких випадках одразу неможливо перевірити ані характер, ані його причини.

Другим етапом має стати збір інформації про пошкоджену та втрачену власність (варіанти):

акти огляду житла (самостійне документування або із залученням сусідів)

квитанції, про те, що було до і після

фото майна до та після.

Також рекомендується звернутися до правоохоронних органів, щоб задокументувати факти.

Зазначимо, що у столиці заступник міського голови Микола Поворозник уже заявив про відновлення у місті та області загубленого житла.

Раніше "Телеграф" публікував фото того, на що перетворився Маріуполь після місяця обстрілів російськими військами — місто доведеться повністю зводити з руїн.