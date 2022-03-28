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Якщо будинок пошкоджений обстрілом: що потрібно, щоб подати на компенсацію

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Наслідки обстрілу росіянами Маріуполя Новина оновлена 28 березня 2022, 10:19
Наслідки обстрілу росіянами Маріуполя

Окрім самого факту, потрібні додаткові дані

російські війська нещадно обстрілюю багато українських міст, через що частина людей втратила своє житло. У додатку "Дія" запускають можливість повідомити про збитки, заподіяні майну українців.

Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко докладніше розповів, що необхідно зробити людям.

Фіксація факту пошкоджень це лише перший етап, який у деяких випадках одразу неможливо перевірити ані характер, ані його причини.

Другим етапом має стати збір інформації про пошкоджену та втрачену власність (варіанти):

  • акти огляду житла (самостійне документування або із залученням сусідів)
  • квитанції, про те, що було до і після
  • фото майна до та після.

Також рекомендується звернутися до правоохоронних органів, щоб задокументувати факти.

Зазначимо, що у столиці заступник міського голови Микола Поворозник уже заявив про відновлення у місті та області загубленого житла.

Раніше "Телеграф" публікував фото того, на що перетворився Маріуполь після місяця обстрілів російськими військами — місто доведеться повністю зводити з руїн.

Теги:
#Обстріли #Руїни #Руйнування
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