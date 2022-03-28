росія змінює стратегію: в МВС попередили про ракетні удари у всіх куточках країни

У МВС розповіли, що чекає Україну найближчим часом

Криваве керівництво російської федерації прийняло рішення змінити стратегію, тож найближчим часом варто очікувати на жорсткі ракетні удари в усіх куточках України.

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Про це під час інтерв'ю видання "Еспресо" заявив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами наразі головною задачею ворога є демонстрація того, що в Україні немає жодного населеного пункту, де можна було б залишатися у безпеці.

"Вони справді починають максимально обстрілювати ракетами українські міста, пробуючи повністю знищувати інфраструктуру, перевіряючи з одного боку нерви українців нерви українців і з іншого боку — наші ППО. Думаю, що це не просто так. Це змінення стратегії. І найближчим часом вони будуть пробувати максимально нарощувати ракетні удари.", — заявив Денисенко.

Що стосується останніх ударів по нефтебазам у різних куточках нашої країни, то радник відзначив, що головним завданням нашої держави тепер буде розосередження як продуктів харчування, так і нафтопродуктів.

"Ну, щодо нафтобаз, я б додав ще щодо продуктових складів. Можна сказати, що це не тактика, а стратегія. Це зміна стратегії взагалі бойових дій росії.", — наголосив він.

Інтерв`ю Денисенко

Раніше "Телеграф" повідомляв, суботу ввечері, 26 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну росіяни атакували Львів, в результаті чого у місті виникла масштабна пожежа, яку рятувальники ліквідували упродовж всієї ночі.