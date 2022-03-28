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Черга в пекло збільшилася: відео нищівного удару ЗСУ по ворожій техніці

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Знищення російської техніки Новина оновлена 28 березня 2022, 12:19
Знищення російської техніки

На кадрах помітно, як підривається ворожа техніка.

У понеділок, 28 березня, на 33-й день війни з Росією, Збройні сили України продовжують знищувати особовий склад та техніку ворога.

Генштаб ЗСУ показав чергове нищівне відео розгрому ворожої техніки. Очевидно, противник намагався врятуватися з поля бою втечею, але втекти не вдалося.

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"Навіть швидка втеча з поля бою російським окупантам не допомогла. Черга у пекло трохи збільшилася. Разом переможемо!", - підписали автора публікацію.

Зазначимо, що станом на 28 березня росія втратила близько 17 тисяч солдатів та офіцерів. Всього за місяць війни армія росії зазнала нищівних втрат, а економіці росії вже завдано серйозного удару.

Тиждень тому нашим захисникам вдалося розбити велику колону російської техніки, змусивши вцілілих нацистів терміново тікати.

Також "Телеграф" показував, як виглядає ліквідований українцями бойовий корабель, який був підбитий у порту Бердянська.

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