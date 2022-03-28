У путіна зробили дві важливі заяви щодо війни з Україною

лавров спробував звалити провину у "затягуванні переговорів" на українську сторону

Міністр закордонних справ рф сергій лавров зробив нові заяви щодо війни росії в Україні та можливих переговорах президента України Володимира Зеленського та президента росії володимира путіна.

Слова лаврова наводять росЗМІ.

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Так, лавров заявив, що "зустріч путіна і Зеленського буде потрібна, як тільки з’явиться ясність щодо розв’язування з усіх ключових для рф питань". Тобто, виходячи з його слів, росія чекає, що спочатку будуть досягнуті певні домовленості на переговорах між делегаціями росії та України, черговий етап яких має розпочатися завтра.

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лавров при цьому традиційно спробував звалити провину у "затягуванні переговорів" на українську сторону.

Окрім того, лавров підтвердив, що першочерговою метою росіян в Україні є Донбас. "Росія зараз зобов'язана зробити так, щоб люди на Донбасі більше ніколи не страждали від київського режиму", — сказав він.

Зазначимо, ці слова можна вважати непрямим підтвердженням озвученої раніше експертами тези, що після провалу наступу по всіх напрямках росія перейде до спроб зосередитися на Донбасі.

Нагадаємо, що останнім часом у Кремлі все частіше почали говорити про можливість зустрічі президентів України та росії. Так, пісків визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров.

В Офісі президента України також не виключають, що зустріч Зеленського та путіна може відбутися. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що зараз готуються необхідні для цього документи. 19 березня Володимир Зеленський знову запропонував путіну зустріч.