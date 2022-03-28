"Мінус одна пташка": ЗСУ "приземлили" ще один ворожий вертоліт (фото)

Українські військові підбили гелікоптер російських загарбників.

На 33-й день війни Збройні сили України продовжують давати рішучу відсіч ворогові та знищувати особовий склад та техніку окупантів.

У понеділок, 28 березня, військовослужбовці 14 Княжої бригади ЗСУ підбили ще один ворожий літак.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте в нашому Telegram

Про це повідомляє бригада на сторінці у Фейсбук.

"Мо***льську тварюку, яка несла смерть нашим містам і селам, збили над Україною воїни Княжої бригади! Мінус одна пташка рашистська. Плюс один урок до Перемоги!" — сказано у повідомленні.

ЗСУ знищили ще один вертоліт окупантів

ЗСУ продовжують знищувати ворога в небі та на землі

Підбитий вертоліт рф

Зазначимо, що загальні бойові втрати противника з початку війни в Україні становлять на 28 березня близько 17 тисяч людей. Всього за місяць війни армія росії зазнала нищівних втрат, а економіці росії вже завдано серйозного удару.

Тиждень тому нашим захисникам вдалося розбити велику колону російської техніки, змусивши вцілілих нацистів терміново тікати.

Генштаб ЗСУ опубліковав чергове нищівне відео розгрому ворожої техніки.

Також "Телеграф" показував, як виглядає ліквідований українцями бойовий корабель, який був підбитий у порту Бердянська.