росія готує нові ракетні удари по Україні з двох сторін: подробиці

Противник намагається відновити наступальні дії.

Російські окупаційні війська ведуть підготовку та переміщення додаткових підрозділів збройних сил росії для ведення бойових дій на території України.

Про це сказано у денному зведенні Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

Чому росії не виграти війну проти України?

У Гомельській області республіки Білорусь фіксується переміщенням пускових установок ВТРК "Іскандер-М" у напрямі Державного кордону з Україною. Також ворог здійснює перегрупування військ та відведення окремих підрозділів на територію республіки Білорусь для відновлення боєздатності.

Крім того, корабельний склад чорноморського флоту росії виконує завдання у певних районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли до закритого району, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України.

За наявною інформацією, росія запланувала відправку військової техніки і 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації місто Владивосток).

Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ), терміни готовності до відрядження – травень 2022 року.

Довідка : "Іскандер" — це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс класу "земля-земля". Існує низка модифікацій: у російській війні проти України залучено переважно комплекси типу "Іскандер-М".

Оголошена досяжність ракет комплексу – щонайменше 500 км, хоча військові експерти стверджують, що може досягати 700 км.

Нагадаємо, у росії продовжують відзначати випадки ухилення військових та резервістів від участі у "військовій операції" в Україні.