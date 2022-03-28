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росія готує нові ракетні удари по Україні з двох сторін: подробиці

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" Новина оновлена 28 березня 2022, 13:47
Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер"

Противник намагається відновити наступальні дії.

Російські окупаційні війська ведуть підготовку та переміщення додаткових підрозділів збройних сил росії для ведення бойових дій на території України.

Про це сказано у денному зведенні Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

Чому росії не виграти війну проти України?

У Гомельській області республіки Білорусь фіксується переміщенням пускових установок ВТРК "Іскандер-М" у напрямі Державного кордону з Україною. Також ворог здійснює перегрупування військ та відведення окремих підрозділів на територію республіки Білорусь для відновлення боєздатності.

Крім того, корабельний склад чорноморського флоту росії виконує завдання у певних районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли до закритого району, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України.

За наявною інформацією, росія запланувала відправку військової техніки і 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації місто Владивосток).

Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ), терміни готовності до відрядження – травень 2022 року.

Довідка : "Іскандер" — це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс класу "земля-земля". Існує низка модифікацій: у російській війні проти України залучено переважно комплекси типу "Іскандер-М".

Оголошена досяжність ракет комплексу – щонайменше 500 км, хоча військові експерти стверджують, що може досягати 700 км.

Нагадаємо, у росії продовжують відзначати випадки ухилення військових та резервістів від участі у "військовій операції" в Україні.

Теги:
#Росія #Генштаб #ЗСУ
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