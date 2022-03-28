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"Порівняйте фото": журналіст відповів на улюблене питання путінських пропагандистів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — Донецьк та Харків зараз Новина оновлена 28 березня 2022, 15:09
На фото — Донецьк та Харків зараз

Денис Казанський розповів про "8 років обстрілу Донбасу"

Український журналіст та блогер Денис Казанський, який раніше показав приклад зазомбованості матерів загиблих в Україні російських солдатів, відповів на улюблене запитання російських пропагандистів та росіян, які люблять повторювати у мережі заїжджене питання "Де ви були 8 років, коли бомбили Донбас".

На своєму каналі журналіст показав на фото центр Донецька після нібито "8 років страшних українських обстрілів", а на других — центр Харкова, через місяць після початку так званої "денацифікації".

"Тільки зараз для всіх стало очевидно, наскільки гуманно і акуратно весь цей час діяли українські військові на Донбасі, наскільки вони намагалися берегти мирних жителів і не завдавати шкоди захопленим українським містам. І як контрастує з цією тактикою російських Zондеркоманд, які перемалюють без будь-якої жалості мирні квартали разом з населенням, мають намір наносити максимальний збиток, отримувати задоволення від масової гибелі громадян України…", — зазначає Казанський.

На перших трьох фото показано Донецьк, на інших трьох фото — Харків:

Донецьк сьогодні
Донецьк сьогодні
Харків після ракетного обстрілу російськими військами
Харків після ракетного обстрілу російськими військами

Тим часом Україна гідно відбивається від російських окупантів уже 33-й день. За цей час окупаційні війська втратили близько 16 600 людей особового складу, 582 танки, 1664 бойові броньовані машини та сотні одиниць іншої техніки. Попри заяви про нібито досягнення будь-яких цілей під Києвом, російські окупанти показують свою неефективність, тоді як контратаки українців продумані та результативні.

Теги:
#Донецьк #Харків #Денис Казанський
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