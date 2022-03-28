Росіяни, не куріть у танку! Ефектне відео від українських військових
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Українські військові поділилися кадрами знищення рашистської техніки
У понеділок, 28 березня, на тридцять третій день військової агресії росії проти української держави, захисники нашої Батьківщини продовжують ювелірно ліквідовувати технічний склад бойової техніки російських нацистів.
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На кадрах, які ширяться в українських соцмережах, видно екран вітчизняного протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), на якому зафіксовано ще одне ефектне знищення нашими захисниками ворожого танку російської федерації.
"Дотримуйтесь заходів безпеки, не паліть в танку!", — йдеться в тесті публікації українських військових.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що упродовж останньої доби, згідно з офіційними відомостями Генерального штабу Збройних сил України, росія втратила вже близько 17 тисяч солдатів та офіцерів.
Також нагадаємо, як лише за один день українським зенітникам з лав ЗСУ, завдяки прицільним пострілам ППО, вдалося ювелірно знищити дві бойові одиниці техніки окупантів: бомбардувальник та безпілотник.
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