"Казочка рашистів": ще один окупант на допиті розповів, що їхав в Україну "на навчання" (відео)

Полонений стверджує, що за 33 дні в Україні навіть зброю до рук не брав.

В Україні вже 33-й день триває війна з російськими загарбниками, а деякі ворожі солдати з досі удають, що нібито нічого не знали про ситуацію в Україні і їхали сюди виключно "на навчання". Про це розповів черговий російський полонений під час допиту.

Відео з окупантом у понеділок, 28 березня, опублікувала Служба безпеки України.

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Як розповів російський полонений солдат, в Україну їх полк заїхав 24 лютого з тимчасово окупованого Криму. Він стверджує, що коли частина солдатів зрозуміла, що в Україну вони приїхали воювати, то нібито почали відмовлятися і навіть "зробили папірець", але старший по званню переконав, що "війни в Україні немає". Ба більше, росіянин заявив, що тим, хто відмовився воювати давали по 13 років в'язниці.

Підрозділ окупанти навіть попри те, що він не був на передовій, розгромили українські захисники. Полонений каже, що з 30 осіб серед живих лишились 9 осіб. При цьому російський солдат вказав, що у їх підрозділи були й такі, які лише за тиждень до початку війни підписали контракт.

"Нас просто кинули. Якби нормальна армія була, вони б нас витягли, наші тіла забрали звідси. Але тіла наших там на полі у вас лежать", — розповів окупант.

При цьому він переконує, що нікого не вбивав і автомат в руки не брав. Однак, наскільки правдиві його слова і який рівень шкоди він завдав нашій державі – встановлять слідчі та контррозвідники СБУ.

Додамо, що українське суспільство у казки росіян про "навчання" перестали вірити вже давно. Про це свідчить і реакція мережі на допит цього окупанта.

Раніше військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко у коментарі "Телеграфу" оцінив ймовірність бунтів у росії через тотальні втрати.

Також ми писали, що армія окупантів втратила понад 17 тисяч солдатів та офіцерів, 586 танків, 123 літаки, 127 вертольотів та тисячі одиниць іншої військової техніки.