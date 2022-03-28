Джерела у Кремлі допомагають українській розвідці: генерал Буданов навів приклад

Розвідка допомогла зі знищенням російських кораблів у Бердянську.

Російське воєнне вторгнення в Україну не має жодного успіху, адже Україна заручилась підтримкою агентурної розвідки та серйозні джерела у Кремлі.

Про це заявив бригадний генерал Кирило Буданов в інтерв'ю виданню "Coffee or Die", який спеціалізується на військовій тематиці.

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За словами генерала, Україна отримує велику кількість інформації про наміри Кремля щодо України. Завдяки джерелам українцям вдалося проникнути у велику кількість секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва та використовувати добуту інформацію з користю для держави.

Як приклад Кирило Буданов навів нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель. Розвідка допомогла визначити, у який момент потрібно влучити, щоб завдати максимальної шкоди противнику.

"Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", – розповів генерал журналістам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська розвідка виклала секретні дані про російських шпигунів у Європі.