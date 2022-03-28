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"Хезболла" та "вагнерівці": військовий експерт оцінив, хто з найманців окупантів небезпечніший

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Бойовики ПВК "Вагнер" Новина оновлена 28 березня 2022, 18:26
Бойовики ПВК "Вагнер"

За словами військового оглядача, бойовики мають невеликі шанси в Україні

росія стягує в Україну додаткові резерви, включаючи бойовиків "Хезболли" та нових "вагнерівців".

Про те, наскільки вони небезпечні на даному етапі війни в Україні, розповів "Телеграфу" військовий оглядач і блогер Олександр Коваленко.

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами експерта, найманці, які брали участь у боях на боці російських окупантів у Сирії, країнах Африки, не мають високої кваліфікації та професіоналізму. Щодо "вагнерівців", то вони справді становлять певну загрозу, але й у них є слабкі місця.

"У цих людей найчастіше багатий армійський досвід, а також досвід участі в бойових діях. Але, в цілому загроза від них не вища ніж від середнього російського окупанта, а можливо і нижча, оскільки у них на озброєнні не стоїть частина з того, що застосовують регулярні російські війська", — пояснив Коваленко.

Бойовиків ПВК "Вагнер" можна розцінювати як елемент ДРГ, вважає військовий експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путін вербує на війну проти України кадировців, сирійців та представників усіляких ПВК. Таким чином росія намагається перегрупувати свою армію, яка втратила у загарбницьких боях вже понад 16 тисяч військових.

Тим часом Сирія всіма можливими способами намагається провалити план росії із залучення їх бойовиків до війни в Україні. Сирійські військові відмовляються ризикувати життям за росіян.

Теги:
#Війна #Хезболла #Вагнер #ДРГ #Окупанти #ПВК #Вагнеровци #Кирило Буданов
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