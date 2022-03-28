Виснажуються і втрачають позиції: військовий оглядач оцінив шанси України на перемогу у війні

Плани Кремля щодо України вже провалилися.

Російсько-українська війна точно закінчиться безумовною перемогою України й Кремлю ніяк не вдасться реалізувати свої плани, однак про швидке завершення бойових дій поки говорити зарано.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит").

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За словами військового оглядача, фактично Україна перемогла у війні ще у лютому 2022 року, коли зупинила першу хвилю масштабного вторгнення, не давши реалізуватися планам Кремля і на десяту їх частину.

"Командування обрало досить вивірену тактику, що базується на веденні оборонних дій. І лише до середини березня почалися точкові контрнаступальні дії. Фактично, ми можемо спостерігати за тим, як ЗСУ реалізовують тактику виснаження противника, з контрнаступом у найбільш уразливих місцях", — зазначив Олександр Коваленко.

Блогер додав, що з урахуванням того, що Україні протистоїть ворог зі значно більшим людським та технічним ресурсом, тактика українських військових є найбільш доречною і такою, що виправдовує себе на всі 100%.

Нагадаємо, українські захисники за останні кілька днів перейшли в контрнаступ на ряді напрямків біля Харкова, де була звільнена Мала Рогань та завершується зачистка Вільхівки від залишків російських військ. Крім того, від російської армії звільнили місто Ірпінь Київської області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому не варто чекати бунту російських матерів проти війни.