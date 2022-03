Росвійська окопуються та змінюють дислокацію: карти боїв в Україні на 29 березня

Наступ військам росії вдається тільки в одному напрямку

Українські захисники продовжують контратакувати ворога одразу в кількох напрямках. Війська росії продовжують тіснити від столиці України і на північний захід, і на схід. Такі контратаки, ймовірно, завадять рф перегрупувати війська та відновити великі наступальні операції.

Таку думку висловили експерти The Institute for the Study of War на підставі аналізу поточної ситуації.

Щодо північно-східного напрямку в районі Чернігова, Сум, Харкова наступальних операцій не було, але точилися бої. На Чернігівщині вороги намагаються окопатися, щоби зменшити збитки від української артилерії. У Чернігівській та Сумській області росвійська руйнують мости, наприклад у Старій Рудні та Конотопі. Це робиться, щоб завадити українським захисникам контратакувати, але показує, що рашисти не зможуть вести великі наступальні операції в найближчому майбутньому.

Загальна мапа військових дій в Україні на 29 березня

Навколо Херсона продовжує діяти український спротив. Обстріли Харкова продовжуються, але атаки російських військових на українські позиції проходили на околицях Ізюма. На Донецькому напрямі тривали бої у Попасній та Рубіжному. Були спроби штурму Мар’їнки Верхнеторецького, Нью-Йорка, але їх успішно відбили. Росвійська перегруповуються.

Столичний напрямок

Напередодні 28 березня українським захисникам вдалося відбити Ірпінь на північний захід від Києва. Також на схід від Броварів вдалося звільнити село Рудницьке.

Бойові дії навколо Києва на 29 березня

Маріупольський напрямок

За добу росвійськам вдалося просунутися вперед, але їм завдають істотних втрат захисники міста.

Бойові дії у Маріуполі

З України тим часом вийшла батальйонно-тактична група першої гвардійської танкової армії росії з-під Сум. Є можливість передислокації на інший напрямок.

Як раніше писав "Телеграф", українським військам вдалося зрушити рубіж південного фронту до Херсонської області.