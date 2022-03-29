Кожен загиблий — Герой: волонтер показав, як в Україні прощаються із захисниками, які віддали життя за Батьківщину (фото)
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Люди вишиковуються вздовж дороги, щоб віддати останню шану
Україна втрачає своїх захисників — у героїчній боротьбі з російськими окупантами гинуть і молоді солдати, і досвідчені офіцери. Кожен із них — для українців герой, без урахування звань та регалій.
Своїми мимовільними спостереженнями поділився керівник військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.
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Він виставив фото того, як люди схиляють коліна перед машиною із загиблим захисником — "у кожному селищі, містечку і навіть райцентрі". Уздовж дороги шикуються люди зі свічками.
"Жахливі події формують цінності, які гартують і гуртують, наче виробляють імунітет перед любою заразою", — прокоментував Римарук побачене.
Зазначимо, що російські загарбники трупи своїх солдатів з поля бою воліють не забирати або спалювати на місці. Це регламентовано навіть відповідним указом міноборони росії.
Про те, що тіла ліквідованих ворогів залишаються на полях України, розповідають і полонені загарбники. На Сумщині це стало справжньою екологічною проблемою — трупи довелося запаковувати у пакети та прикопувати.
Як раніше писав "Телеграф", трофейну техніку росвійськ ремонтують для потреб української армії.