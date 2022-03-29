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Кожен загиблий — Герой: волонтер показав, як в Україні прощаються із захисниками, які віддали життя за Батьківщину (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українські захисники на варті країни Новина оновлена 29 березня 2022, 07:50
Українські захисники на варті країни

Люди вишиковуються вздовж дороги, щоб віддати останню шану

Україна втрачає своїх захисників — у героїчній боротьбі з російськими окупантами гинуть і молоді солдати, і досвідчені офіцери. Кожен із них — для українців герой, без урахування звань та регалій.

Своїми мимовільними спостереженнями поділився керівник військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

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Він виставив фото того, як люди схиляють коліна перед машиною із загиблим захисником — "у кожному селищі, містечку і навіть райцентрі". Уздовж дороги шикуються люди зі свічками.

"Жахливі події формують цінності, які гартують і гуртують, наче виробляють імунітет перед любою заразою", — прокоментував Римарук побачене.

Зазначимо, що російські загарбники трупи своїх солдатів з поля бою воліють не забирати або спалювати на місці. Це регламентовано навіть відповідним указом міноборони росії.

Про те, що тіла ліквідованих ворогів залишаються на полях України, розповідають і полонені загарбники. На Сумщині це стало справжньою екологічною проблемою — трупи довелося запаковувати у пакети та прикопувати.

Як раніше писав "Телеграф", трофейну техніку росвійськ ремонтують для потреб української армії.

Теги:
#Україна #Війна #Захисники #Втрати
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