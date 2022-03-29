У путіна різко дали задню з ядерними погрозами Україні

У Росії "не розглядають навіть саму ідею" про застосування ядерної зброї, заявив пісків.

Прес-секретар президента рф дмитро пєсков заявив, що росія не збирається застосовувати в Україні ядерну зброю, попри недавні заяви путіна про переведення ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

Про це пісків сказав американському телеканалу PBS.

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"У нас немає сумнівів у тому, що всі цілі нашої спецоперації в Україні будуть виконані. За будь-якого розвитку подій причин застосовувати там ядерну зброю немає", — заявив пєсков.

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"Ніхто не розглядає питання щодо застосування ядерної зброї, і навіть саму ідею про її застосування ", — додав він.

Зазначимо, що всього 3 дні тому заступник секретаря Радбезу росії дмитро медведєв заявляв, що таку ідею в рф все ж таки розглядають і навіть назвав чотири приводи застосувати ядерну зброю:

якщо рф буде атакована зброєю ядерної поразки іншими державами;

якщо стосовно країни-агресора або її союзників "ядерка" буде застосована будь-яким іншим способом;

якщо відбудеться зазіхання на критичну інфраструктуру, через що сили ядерного стримування паралізують;

якщо проти росії чи її союзників буде здійснено акт агресії, який може поставити під загрозу сам факт існування федерації.

Як повідомляв "Телеграф", експерти також не заперечують ймовірності того, що кривавий диктатор володимир путін ризикне натиснути на "червону кнопку". Однак існує ймовірність, що заряд буде розрахований не на Україну, а на будь-яку державу НАТО. Об’єктом, що найбільше підходить для подібної атаки, експерти вважають Польщу.