Величезні втрати та комунальний п***ець: що зараз твориться в Донецьку

Води в місті залишилося на трохи більше ніж два тижні.

На Донбасі, де вже кілька діб Авдіївку обстрілюють забороненими бомбами, ситуація погіршується з кожним днем як для окупантів, так і на жаль для мирного населення міста.

Про ситуацію у тимчасово окупованому Донбасі на своїй сторінці у Фейсбуці розповів Георгій Тука.

"Про поточну ситуацію майже інсайд: запаси води для Донецька закінчуються, мобілізація триває — скоро почнуть виламувати двері і забирати насильно " — пише Тука.

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Серед окупантів величезні втрати: практично всі лікарні забиті пораненими, а цивільних виписують та відправляють додому.

Також у містах багато російської військової техніки: Макіївкою носяться нові КАМАЗи без НЗ і ТЗ, також можна побачити невеликі групи озброєних осетинів. На території вони зовсім не орієнтуються. У Кіровському районі дуже багато САУ та бронетехніки.

Крім того, на Донбасі проблеми з комунальними підприємствами. Через бої неможливо відремонтувати перебитий трубопровід у районі Микитівки, а вода у водосховищах закінчується — вистачить днів на 15-20. Тука зазначає, що у разі великої аварії на газопроводі або водопроводі може статися катастрофа.

Раніше "Телеграф" писав, що в Луганській області, а саме в містах Сєверодонецьк, Рубіжне та Новотошківськ (Гірська громада), с.Щедрищеве (Сєвєродонецька громада) та Лисичанськ внаслідок нічних обстрілів спалахнули численні житлові будинки, гаражі, господарські будівлі, деревина у лісгоспі.

Також зазначимо, що українським військам вдалося зрушити рубіж південного фронту на Херсонщину.