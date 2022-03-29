Слова пєскова про ядерну зброю росії розлютили українців: про "навчання" вже брехали

Українці не вірять заявам кремля

Після ядерних загроз путі на всій Європі в Кремлі різко дали задню і заявили, що росія не збирається застосовувати ядерну зброю в Україні. Проте українці не повірили словам пєскова про відсутність ядерної загрози і зазначили, що росії, яка вже збрехала про "ненапад" на Україну, довіряти не можна.

У мережі до новини про заяви росії про те, що вона не має наміру застосовувати ядерну зброю в Україні, користувачі залишили безліч гнівних коментарів.

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"Та йому ж не можна вірити! Говорив: "навчання", а сам пішов війною на Україну!", "Не вірю!", "Значить саме це і зроблять!", "Перед тим як зробити щось, завжди каже що навіть не думали про це. П***ор бункерний", "Він перед війною говорив що не планує вторгнення", — обурюються українці.

Зазначимо, що лише 26 березня заступник секретаря Радбезу росії Дмитро Медведєв заявив, що ідею застосувати ядерну зброю в рф все ж таки розглядають і навіть назвав чотири приводи для цього:

якщо рф буде атакована зброєю ядерної поразки іншими державами;

якщо стосовно країни-агресора або її союзників "ядерка" буде застосована будь-яким іншим способом;

якщо відбудеться зазіхання на критичну інфраструктуру, через що сили ядерного стримування паралізують;

якщо проти Росії чи її союзників буде здійснено акт агресії, який може поставити під загрозу сам факт існування федерації.

Нагадаємо, експерти також не заперечують ймовірності того, що кривавий диктатор володимир путін ризикне натиснути на "червону кнопку". Однак існує ймовірність, що заряд буде розрахований не на Україну, а на будь-яку державу НАТО. Об’єктом, що найбільше підходить для подібної атаки, експерти вважають Польщу.