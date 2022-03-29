Техніка горить, аж гай шумить: ЗСУ показали результати контрнаступу на півдні України (фото)

Армію окупантів позбавили ще кількох одиниць техніки

Бійці Збройних Сил України, які вже понад місяць невпинно стоять на захисті Батьківщини від російських загарбників, похвалилися черговою збіркою фотографій, знищенної на південних напрямках України бойової техніки окупантів. Окрім цього нашим військовим вдалося здобути й кілька нових трофеїв.

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Кадри нових досягнень Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив на своїй офіційній сторінці в соцмережі, зазначивши, що російське озброєння було ліквідоване завдяки успішно відбитим атакам ворожої армії росії, а також контратакам з боку українських захисників.

"На півдні нашої держави українські воїни успішно відбивають атаки ворога. Скажемо більше, ходять у контратаки. Як результат, знищена техніка і жива сила ворога та трофеї — танки й інші корисності. Разом переможемо!", — йдеться в тексті публікації Генштабу ЗСУ.

Чергові досягнення бійців ЗСУ на фото від Генштабу

Раніше "Телеграф" повідомляв, як напередодні українські зенітники ліквідували ще дві ворожі цілі, запущені окупантами в небо над українськими містами. Окрім цього, елітна мотострілецька бригада ЗС України ліквідувала ще одного високопоставленого військового росії — командира 200-ї ОМБСр полковника Дениса Курила.