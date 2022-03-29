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У путіна вже заговорили про завершення війни з Україною

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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російська армія Новина оновлена 29 березня 2022, 16:18
російська армія

У держдумі рф заговорили про завершення війни на українських територіях

Після переговорів росії з Україною, які пройшли у Стамбулі у вівторок, 29 березня, у путіна зробили голосну заяву про те, що "спецоперація" в Україні нібито близька до завершення.

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Вказану інформацію оприлюднив перший заступник глави міжнародного комітету держдуми російської федерації Олексій Чепа.

"Підсумки російсько-українських переговорів — серйозна заявка на те, що "спецоперація" близька до завершення.", — сказав російський чиновник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, представник української делегації Давід Арахамія озвучив підсумки переговорного процесу України з росією, який відбувся 29 березня у стамбульському палаці Долмабахче. Окрім того, після діалогу переговорників, російська сторона зробила голосну заяву щодо визнання росією норм Міжнародної Віденської конвекції.

Також нагадаємо, що Україна зайняла потужну позицію на переговорах і відмовлятися від негайного припинення вогню, отримання гарантій безпеки, а також не посягання росією на територіальну цілісність України ні в якому разі не планує.

Теги:
#Росія #Війна #Заява #Держдума РФ
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