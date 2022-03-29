Рус

Як Україна хоче домовлятися щодо Криму: подробиці від Джемілєва

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
173
Мустафа Джемілєв та Реджеп Тайїп Ердоган Новина оновлена 29 березня 2022, 16:13
Мустафа Джемілєв та Реджеп Тайїп Ердоган

Україна не має наміру забирати Крим силою.

Один із лідерів кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв за підсумками переговорів у Стамбулі 29 березня висловився про кримське питання.

Свої думки Джемілєв, який зараз перебуває у Туреччині, озвучив під час ефіру на телеканалі "Суспільне", передає telegram-канал insiderUKR.

Джемілєв заявив, що Україна не збирається застосовувати концепцію сили по деокупації півострова. Крім того, він зазначив, що якщо росія вступить у переговори щодо Криму, то це означатиме, що вона визнає цю територію окупованою. Згідно з Женевською конвенцією, на окупованих територіях має діяти законодавство тієї країни, у якої територію було відібрано — у цьому випадку українське.

"Це важливо для нас, там будуть демократичні права, як і до окупації", — заявив Джемілєв.

Джемілєв додав, що Україна, як і раніше, залишається в межах на 1991 рік.

Раніше представник української делегації на переговорах з росією, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив перші результати переговорів у Стамбулі, торкнувшись теми Криму.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Цього разу участь у переговорах приймали розширені делегації
Політика
Україна та росія провели переговори в Стамбулі: що вирішили з Кримом, Донбасом та НАТО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Цього разу участь у переговорах приймали розширені делегації
Україна та росія провели переговори в Стамбулі: що вирішили з Кримом, Донбасом та НАТО
Дата публікації
Категорія
російські переговорники
росія зробила гучну заяву щодо військ під Києвом
Дата публікації
Категорія
Звалилося одразу дев’ять поверхів будівлі
Ракетний удар по Миколаївській ОДА вбив сім людей, і під завалами ще чутно голоси (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Помічник кривавого диктатора Володимир Мединський
У путіна відповіли, як ставляться до плану України вступити до ЄС
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 29 березня
Війна - день 34: переговори в Стамбулі, удар по Миколаївській ОДА та відвід військ рф з-під Києва