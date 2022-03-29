Як Україна хоче домовлятися щодо Криму: подробиці від Джемілєва

Україна не має наміру забирати Крим силою.

Один із лідерів кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв за підсумками переговорів у Стамбулі 29 березня висловився про кримське питання.

Свої думки Джемілєв, який зараз перебуває у Туреччині, озвучив під час ефіру на телеканалі "Суспільне", передає telegram-канал insiderUKR.

Джемілєв заявив, що Україна не збирається застосовувати концепцію сили по деокупації півострова. Крім того, він зазначив, що якщо росія вступить у переговори щодо Криму, то це означатиме, що вона визнає цю територію окупованою. Згідно з Женевською конвенцією, на окупованих територіях має діяти законодавство тієї країни, у якої територію було відібрано — у цьому випадку українське.

"Це важливо для нас, там будуть демократичні права, як і до окупації", — заявив Джемілєв.

Джемілєв додав, що Україна, як і раніше, залишається в межах на 1991 рік.

Раніше представник української делегації на переговорах з росією, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив перші результати переговорів у Стамбулі, торкнувшись теми Криму.